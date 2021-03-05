Англия

Наставник лондонского клуба строго относится к тренировочному процессу.

Главный тренер Челси Томас Тухель поделился мыслями о своих методах работы и нападающем "синих" Тимо Вернере.

"Мне нужна 100-процентная отдача на каждой тренировке. Я не позволяю игрокам себя жалеть. Тимо полон таланта, он играет за один из лучших клубов мира в одной из лучших лиг мира.

Ему не стоит слишком беспокоиться, если он выкладывается на полную и старается привести себя в то состояние, которое позволяет играть на высшем уровне.

Мы не считаем, сколько минут в среднем уходит на голы. В моем подходе это не так важно", – цитирует Тухеля Goal.

Ранее Тимо Вернер заявлял, что ему очень помог приход в команду Тухеля.

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