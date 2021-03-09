Оба клуба хотят подписать испанского защитника.
Пау Торрес, getty images
09 марта 2021, 21:30
Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити поборются за защитника Вильярреала Пау Торреса, сообщает Manchester Evening News.
Источник утверждает, что "красные дьяволы" сделают предложение по футболисту уже в ближайшее летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Торрес провел 31 поединок за Вильярреал, в которых отметился двумя забитыми голами.
Напомним, что Пау Торрес также заинтересовал ряд других европейских топ-клубов, в число которых входит Бавария.