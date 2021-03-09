Англия

Оба клуба хотят подписать испанского защитника.

Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити поборются за защитника Вильярреала Пау Торреса, сообщает Manchester Evening News.

Источник утверждает, что "красные дьяволы" сделают предложение по футболисту уже в ближайшее летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Торрес провел 31 поединок за Вильярреал, в которых отметился двумя забитыми голами.

Напомним, что Пау Торрес также заинтересовал ряд других европейских топ-клубов, в число которых входит Бавария.