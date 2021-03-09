Лига Европы

Защитник Милана восстановился после травмы.

Со вторника, 9 марта, защитник Милана Тео Эрнандес приступил к полноценным тренировкам в общей группе — сообщает Calciomercato.com.

Тео пропустил матч 26-го тура чемпионата Италии против Вероны, однако к первому поединку 1/8 финала Лиги Европы против Манчестер Юнайтед должен полностью восстановить форму.

А вот Анте Ребич и Хакан Чалханоглу занимаются по индивидуальной программе и их участие в матче на Олд Траффорд не планируется.

Ранее сообщалось о кадровых проблемах у Манчестер Юнайтед.

Матч Манчестер Юнайтед — Милан состоится в четверг, 11 марта. Начало в 19:55 по киевскому времени.

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