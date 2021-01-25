Германия

Пау Торрес привлек внимание еще одного титулованного клуба.

Защитник Вильярреала Пау Франсиско Торрес попал в сферу интересов Баварии, сообщает Marca.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба рассматривает 24-летнего испанца как возможную замену Давиду Алабе, который собирается сменить команду будущим летом.

Также отмечается, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро и если она будет выплачена, то это будет новым трансферным рекордом "желтой субмарины".

В нынешнем сезоне Торрес провел 21 поединок за Вильярреал, в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, что в услугах Торреса заинтересован мадридский Реал.