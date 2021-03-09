Манчестер Юнайтед нацелился на основного голкипера мадридского Атлетико Яна Облака, сообщает Sky Sports.

"Красные дьяволы" хотят задействовать в переговорах возможность перехода в стан "матрасников" Давида Де Хеа в качестве части сделки.

Отметим, Оле-Гуннар Солскьяер в текущем сезоне пользуется услугами лишь двух голкиперов — Де Хеа и Хендерсона.

Примечательно, что испанский вратарь пропустил матч против Манчестер Сити ввиду рождения дочери.