Испания

Вратарь "матрасников" высказался об английском чемпионате.

Голкипер мадридского Атлетико Ян Облак поделился мыслями об английской Премьер-лиге.

"Я живу в хорошем городе, в хорошей стране, играю в прекрасной лиге. При этом я, естественно, смотрю АПЛ. Это особенный чемпионат с невероятными командами, здесь каждый матч очень трудный.

Смог бы ли я перейти в АПЛ? Никогда не знаешь, где ты окажешься через несколько лет. Однако, конечно, АПЛ – привлекательная лига для каждого игрока", – цитирует Облака The Times.

Ранее Ян Облак перед матчем накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси высказал свое мнение о проблемах Кепы в лондонском клубе.

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