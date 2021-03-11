Англия

Ивуайрийский защитник добрался до юбилейной отметки.

Манчестер Юнайтед принимает Милан на своем поле в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы.

С первых минут в стане "красных дьяволов" появился защитник Эрик Байи, для которого матч стал 100-ым в футболке клуба, сообщает официальный твиттер-аккаунт Манчестер Юнайтед.

За период выступлений за манкунианцев ивуариец отметился голом, результативной передачей и двумя красными карточками.

Напомним, ранее агент Байи заявил, что если Эрик не будет получать игровое время, то придется оценить пребывание в клубе.