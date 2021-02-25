Англия

Ивуариец считает капитана Реала "идеальным ориентиром".

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи поделился мыслями о лучшем футболисте в истории футбола.

"Больше всего меня вдохновляет Серхио Рамос. Я уже давно восхищаюсь им. Я восхищаюсь тем, как он продолжает оставаться на высоком уровне.

Для меня он — один из лучших игроков в истории футбола. Он идеальный ориентир. Если спросить меня: "Месси или Роналду?", я отвечу: "Рамос", – приводит слова Байи Goal со ссылкой на подкаст Гильема Балаге.

Ранее новичок Манчестер Юнайтед Амад Диалло Траоре заявлял, что Байи будет для него "определенным ориентиром".

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