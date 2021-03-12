Завершился поединок английского чемпионата.
Матч Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла, getty images
12 марта 2021, 23:53
Ньюкасл Юнайтед принимал Астон Виллу в матче 28-го тура АПЛ.
Счет был открыт гостями в самой концовке встречи: Олли Уоткинс поразил ворота соперника на 86-й минуте. "Сороки" уж было поверили в поражение, но не Джамаль Ласкеллес: защитник пробил точно головой под перекладину на четвертой добавленной ко второму тайму минуте. 1:1.
Ньюкасл Юнайтед — Астон Вилла 1:1
Голы: Ласкеллес, 90+4 — Уоткинс, 86
Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Крафт (Манкильо), Ласкеллес, Кларк, Даммет — Уиллок, Шелви, Хэйден (Кэррол) — Фрейзер (Марфи), Жоэлинтон, Гэйл
Астон Вилла: Мартинес — Аль-Махуммади, Конса, Мингс, Таргетт — МакГин, Луис, Рэмзи (Сансон), — Траоре (Эль-Гази), Уоткинс, Трезеге (Баркли)
Предупреждения: Крафт, Ласкеллес — МакГин, Сансон, Мингс
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