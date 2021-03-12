Германия

Команда Марко Розе не побеждает на протяжении восьми поединков.

Аугсбург принимал Боруссию М в матче 25-го тура Бундеслиги.

Гости могли открыть счет под конец первой половины встречи, однако Ларс Штиндль не сумел реазиловать пенальти.

Первый гол в матче забил полузащитник Аугсбурга Рубен Варгас: на 52-й минуте после подачи с углового он ударом головой переправил мяч в сетку ворот соперника.

Счет сравнял Нойхаус спустя 15 минут, но хозяева снова вышли вперед на 76-й минуте усилиями Марко Рихтера. Точку в поединке поставил Андре Хан, переправив на 89-й минуте мяч в ворота Янна Зоммера.

Для менхенгладбахского клуба данное поражение стало шестым кряду.

По итогу встречи команда Марко Розе с 33-мя очками занимает 10-ю строчку в турнирной таблице немецкого чемпионата. Аугсбург же находится на 13-м месте с 29-ю баллами в активе.

Аугсбург - Боруссия М: 3:1

Голы: Варгас, 52, Рихтер, 76, Хан, 89 — Нойхаус, 68

Аугсбург: Гикевич — Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Гумми — Штробль (Оксфорд), Хедира, Калиджури (Груэсо), Бенеш (Варгас), Рихтер (Грегорич) — Хан (Саренрес-Базее)

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Херрман) — Хофманн, Нойхаус, Лазаро, Штиндль, Тюрам (Эмболо) — Плеа

Незабитый пенальти: Штиндль, 38

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