Завершился поединок итальянского чемпионата.
Матч Аталанта - Специя, getty images
12 марта 2021, 23:36
Аталанта принимала Специю в матче 27-го тура Серии А.
Хозяева открыли счет лишь на 54-й минуте матча благодаря голу Марио Пашалича, а еще через минуту Луис Муриэль удвоил преимущество "бергамасков".
Счет разгромным сделал тот же Марио Пашалич, забив свой второй мяч в ворота соперника. Спустя 9 минут гости сумели отыграть один мяч: гол престижа забил только что вышедший на замену Роберто Пикколи. 3:1.
По итогу встречи команда Джан Пьеро Гасперини обогнала Рому и с 52-мя очками заняла 4-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Специя же опустилась на 16-ю строчку, имея в активе 26 баллов.
Аталанта - Специя 3:1
Голы: Пашалич, 54, 73, Муриэль, 55 — Пикколи, 82
Аталанта: Спортьелло — Толои Паломино, Джимсити (Ромеро) — Мехле, Де Рон, Фройлер, Госенс (Руджери), Пашалич (Пессина) — Иличич (Малиновский), Муриэль (Сапата)
Специя: Зут — Виньяли (Акампора), Исмаили (Шабо), Эрлич, Маркицца — Лео Сена, Риччи, Маджоре (Эстевес) — Верде (Фариас), Нзола (Пикколи), Гьяси
Предупреждения: Толои, Де Рон