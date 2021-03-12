Италия

Завершился поединок итальянского чемпионата.

Аталанта принимала Специю в матче 27-го тура Серии А.

Хозяева открыли счет лишь на 54-й минуте матча благодаря голу Марио Пашалича, а еще через минуту Луис Муриэль удвоил преимущество "бергамасков".

Счет разгромным сделал тот же Марио Пашалич, забив свой второй мяч в ворота соперника. Спустя 9 минут гости сумели отыграть один мяч: гол престижа забил только что вышедший на замену Роберто Пикколи. 3:1.

По итогу встречи команда Джан Пьеро Гасперини обогнала Рому и с 52-мя очками заняла 4-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Специя же опустилась на 16-ю строчку, имея в активе 26 баллов.

Аталанта - Специя 3:1

Голы: Пашалич, 54, 73, Муриэль, 55 — Пикколи, 82

Аталанта: Спортьелло — Толои Паломино, Джимсити (Ромеро) — Мехле, Де Рон, Фройлер, Госенс (Руджери), Пашалич (Пессина) — Иличич (Малиновский), Муриэль (Сапата)

Специя: Зут — Виньяли (Акампора), Исмаили (Шабо), Эрлич, Маркицца — Лео Сена, Риччи, Маджоре (Эстевес) — Верде (Фариас), Нзола (Пикколи), Гьяси

Предупреждения: Толои, Де Рон