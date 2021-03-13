Англия

Завершился очередной поединок 28-го тура АПЛ.

В поединке 28-го тура английской Премьер-лиги Кристал Пэлас на своем поле минимально обыграл Вест Бромвич со счетом 1:0.

Победу команде Роя Ходжсона принес единственный забитый мяч в исполнении сербского хавбека Луки Миливоевича, который на 36-й минуте реализовал пенальти.

Таким образом, Кристал Пэлас набрал 37 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице АПЛ, а у Вест Бромвича 18 баллов и предпоследняя, 19-я строчка.

Кристал Пэлас — Вест Бромвич 1:0

Гол: Миливоевич, 36 (с пенальти)

Кристал Пэлас: Гуаита — ван Аанхолт, Кэхилл, Куяте, Уорд — Эзе (Шлупп, 74), Риделвалд, Миливоевич, Заа — Айю (Таунсенд, 84), Бентеке

Вест Бромвич: Джонстон — Таунсенд, Бартли, О`Ши, Фурлонг — Йокушлу — Филлипс (Снодграсс, 71), Мэйтленд-Найлз, Галлахер, Перейра (Робсон-Кану, 63) — Дианье

Предупреждения: Эзе, ван Аанхолт, Кэхилл — Фурлонг