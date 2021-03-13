Завершился очередной поединок 28-го тура АПЛ.
Кристал Пэлас - Вест Бромвич, Getty Images
13 марта 2021, 18:51
В поединке 28-го тура английской Премьер-лиги Кристал Пэлас на своем поле минимально обыграл Вест Бромвич со счетом 1:0.
Победу команде Роя Ходжсона принес единственный забитый мяч в исполнении сербского хавбека Луки Миливоевича, который на 36-й минуте реализовал пенальти.
Таким образом, Кристал Пэлас набрал 37 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице АПЛ, а у Вест Бромвича 18 баллов и предпоследняя, 19-я строчка.
Кристал Пэлас — Вест Бромвич 1:0
Гол: Миливоевич, 36 (с пенальти)
Кристал Пэлас: Гуаита — ван Аанхолт, Кэхилл, Куяте, Уорд — Эзе (Шлупп, 74), Риделвалд, Миливоевич, Заа — Айю (Таунсенд, 84), Бентеке
Вест Бромвич: Джонстон — Таунсенд, Бартли, О`Ши, Фурлонг — Йокушлу — Филлипс (Снодграсс, 71), Мэйтленд-Найлз, Галлахер, Перейра (Робсон-Кану, 63) — Дианье
Предупреждения: Эзе, ван Аанхолт, Кэхилл — Фурлонг