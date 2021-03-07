Англия

В матче 27-го тура АПЛ встречались между собой команды, которые ведут борьбу за выживание.

В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги Вест Бромвич в родных стенах поделил очки с Ньюкаслом. Встреча завершилась без забитых мячей со счетом 0:0.

Обе команды в нынешнем сезоне демонстрируют нестабильную игру, что отразилось на результатах. Они ведут борьбу за выживание, поэтому никто не хотел ошибаться и футболисты играли осторожно, ведь итог противостояния мог решить единственный результативный удар.

После 27 туров Ньюкасл набрал 27 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице АПЛ, а у Вест Бромвича 18 баллов и 19-я строчка. Между ними Брайтон и Фулхэм, у которых по 26 и 23 очка соответственно.

Вест Бромвич — Ньюкасл 0:0

Вест Бромвич: Джонстон — Тансенд, Бартли, О`Ши, Фурлонг — Йокушлу — Филлипс (Грант, 83), Мэйтленд-Найлз, Галлахер, Перейра — Дианье (Робсон-Кану, 84)

Ньюкасл: Дубравка — Дамметт, Кларк, Лассельс, Крафт — Хейден, Шелви, Хендрик (Гейл, 58) — Фрейзер (Кэрролл, 90+4), Уиллок, Жоэлинтон