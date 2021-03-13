Англия

Украинец начнет поединок со скамейки запасных.

Сегодня, 13 марта, пройдет поединок 28-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити в гостях сыграет против Фулхэма.

Уже стал известен стартовый состав лидера чемпионата Англии под руководством Хосепа Гвардиолы. К сожалению, с первых минут не сыграет украинский футболист Александр Зинченко, который останется на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне Зинченко провел 20 поединков в составе "горожан", из которых 14 в АПЛ. В этих всех матчах украинец отметился одним ассистом.

Поединок Фулхэм — Манчестер Сити стартует в 22:00 по киевскому времени.