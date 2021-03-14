Англия

На финальный матч турнира в мае могут допустить 20 тысяч болельщиков.

Финал Кубка Англии должен пройти в присутствии болельщиков на трибунах, сообщает Sky Sports.

Правительство Великобритании составило список спортивных событий в рамках нового плана по возвращению зрителей на трибуны.

В список попал финальный матч Кубка Англии, который должен пройти 15 мая в Лондоне. На эту игру планируется привлечь около 20 тысяч болельщиков.

Ранее сообщалось, что руководство АПЛ ожидает до 10 тысяч фанатов на трибунах в последних двух турах в этом сезоне.

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