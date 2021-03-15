Англия

Французский талант подписал новое долгосрочное соглашение.

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте сообщил о подписании нового долгосрочного контракта с талантливым полузащитником Ганнибалом Мейбри.

Сроки нового контракта с 18-летним французом не разглашаются.

Ганнибал перебрался в стан "красных дьяволов" из Монако летом 2019 года за 10 миллионов евро.

В настоящее время Мейбри выступает в составе молодежной команды МЮ, где провел 23 матча, забив четыре мяча и отдав десять ассистов.

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