Французский талант подписал новое долгосрочное соглашение.
Ганнибал Мейбри, Getty Images
15 марта 2021, 22:33
Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте сообщил о подписании нового долгосрочного контракта с талантливым полузащитником Ганнибалом Мейбри.
Сроки нового контракта с 18-летним французом не разглашаются.
Ганнибал перебрался в стан "красных дьяволов" из Монако летом 2019 года за 10 миллионов евро.
В настоящее время Мейбри выступает в составе молодежной команды МЮ, где провел 23 матча, забив четыре мяча и отдав десять ассистов.
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