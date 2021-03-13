Англия

"Красные дьяволы" открыты к продаже испанского голкипера.

Манчестер Юнайтед рассмотрит предложения по Давиду Де Хеа в ближайшее трансферное окно, сообщает Football Insider.

Источник утверждает, что английский клуб ищет замену для испанского голкипера и Серхио Ромеро, который уйдет по окончанию контракта.

Проблемой с уходом Де Хеа может стать большой оклад голкипера — Давид вряд ли будет охотно соглашаться на более скромные предложения.

Отметим, что в последних матчах ворота Манчестер Юнайтед защищал Дин Хендерсон.

Напомним, Манчестер Юнайтед хочет задействовать Де Хеа в сделке по Облаку.