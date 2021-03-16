Англия

Тренер Вулверхэмптона поделился последней информацией о соотечественнике.

В поединке Вулверхэмптон — Ливерпуль произошел очень неприятный эпизод, из-за которого Руи Патрисиу оказывали медицинскую помощь порядка 15 минут.

В итоге, португальского голкипера заменил, воспользовавшись правом делать четвертую перестановку в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока.

Главный тренер "волков" Нуну Санту прокомментировал состояние Патрисиу.

"У нас только что обновленная информация, Патрисиу в порядке. Он в сознании, полностью в сознании, он помнит, что произошло, он в курсе, поэтому врач говорит мне, что с ним все в порядке.

Я думаю, это было столкновение с Коуди, его колено попало Руи по голове, но он в порядке, мы уже разговариваем, так что слава Богу", — приводит слова Санту Sky Sports.

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