Англия

Нововведение уже нашло свое применение.

Вулверхэмптон в рамках поединка 28-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Ливерпуль и уступил со счетом 0:1.

В конце матча повреждение получил Руи Патрисиу — у португальского голкипера было подозрение на сотрясение мозга, а потому "волки" смогли воспользоваться правом четвертой замены.

Отметим, что Руи Патрисиу оказывали медицинскую помощь практически 15 минут игрового времени.

Напомним, что ранее серьезную травму головы получил другой футболист Вулверхэмптона Рауль Хименес.