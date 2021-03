Вулверхэмптон в рамках поединка 28-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Ливерпуль и уступил со счетом 0:1.

В конце матча повреждение получил Руи Патрисиу — у португальского голкипера было подозрение на сотрясение мозга, а потому "волки" смогли воспользоваться правом четвертой замены.

Get better soon Patricio 😢 horrible head collision with Coady #WOLLIV #Coady #RuiPatricio #Wolves #Liverpool pic.twitter.com/6ZLaX2DFG6