Англия

Американец не рассматривает вариант с уходом из клуба.

Кристиан Пулишич будет и дальше бороться за место в составе Челси под руководством Томаса Тухеля, утверждает Goal со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

Источник утверждает, что американский полузащитник привлек интерес двух представителей АПЛ — Манчестер Юнайтед и Ливерпуля.

Кристиан Пулишич в текущем сезоне провел 26 поединков в футболке лондонцев, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.

Напомним, что перед началом сезона американец взял футболку с десятым номером.