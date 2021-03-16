Англия

Немецкий полузащитник рвется в бой.

Полузащитник Челси Кай Хаверц ставит к себе довольно высокие требования и хочет показывать хороший футбол здесь и сейчас.

"Мы должны сохранять концентрацию, потому что в среду нас ожидает очень важный матч. Коронавирус для меня уже позади, и я хорошо себя чувствую.

За последние несколько недель я получил небольшую травму, но теперь пора демонстрировать хороший футбол.

Я должен улучшить свою игру. Мне было нелегко, но я не ищу оправданий. Мне просто нужно продолжать работать, и, надеюсь, вскоре все изменится к лучшему. Я сделаю все, что в моих силах", — приводит слова Хаверца официальный сайт Челси.

Ранее Фрэнк Лампард заявлял, что проблема немецкого полузащитника вовсе не в мотивации.