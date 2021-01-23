Англия

Наставник лондонского клуба прокомментировал выступления хавбека своего клуба.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поделился мыслями об адаптации полузащитника "синих" Кая Хаверца.

"Учитывая то, что я работаю с Каем, могу заявить, что проблема совсем не в отсутствии мотивации. Он не целиком уверен в себе, потому что проходит через сложный период, как и многие другие игроки команды. Де Брюйне и Салах были в том же возрасте, что и Кай сейчас, когда пришли в Челси. Они покинули клуб, но через время стали легендами АПЛ.

Я хорошо знаю Кая. Ему просто нужно время, учитывая давление, которому он подвергается. Но у него хорошие показатели и он проделывает большую работу по ходу матчей. Мы продолжим работу над его прогрессом. Сейчас мне просто нужно дать ему уверенность и поддержу", – приводит слова Лампардa Goal.

Напомним, что Кай Хавертц перешел в Челси из Байера в сентябре 2020-го года. Сумма сделки составила 70 миллионов евро.

Ранее главный тренер Байера Петер Бош высказался об успехах в стане Челси экс-хавбека его команды Кая Хаверца.