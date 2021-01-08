Англия

Наставник Байера не поделился мнением о форварде Челси.

Главный тренер Пайера Петер Бош высказался об успехах в стане Челси экс-хавбека его команды Кая Хаверца.

"Я понимаю, почему Челси подписал его, но не понимаю, как Фрэнк Лампард хочет его использовать. Очень хорошо, что он защищает его в медиа. Но в конце концов – нужно вносить свой вклад, забивать и создавать голы. Футболист за 100 млн евро должен играть, а Хаверц не играет.

Кай играет на фортепиано, а Хаким Зиеш пришел с улиц. Если судья назначил штрафной, то он просто пойдет и пробьет его. У него такой характер", – приводит слова Боша The Athletic.

Хаверц выступал за Байер с 2016 года. Он перешел в Челси в сентябре 2020 года.

В этом сезоне немец забил один гол и сделал два ассиста в 15 матчах АПЛ.

Ранее Петер Бош высказал свое мнение о пребывании полузащитника Донни ван де Беека в Манчестер Юнайтед.