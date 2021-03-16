Ливерпуль в рамках поединка 28-го тура чемпионата Англии гостил у Вулверхэмптона и добился минимальной победы. 

Единственный гол в матче забил португалец Диогу Жота в компенсированное к первой половине игры время.

Обзор матча:

Вулверхэмптон — Ливерпуль 0:1
Гол: Жота, 45+2

Вулверхэмптон: Патрисиу (Радди, 90+10) — Боли, Коуди, Саисс — Семеду (Гиббс-Уайт, 84), Невеш (Дендонкер, 76), Моутиньо, Хонни — Нету, Траоре — Виллиан Жозе (Силва, 69).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон — Тиаго (Кейта, 66), Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 66) — Салах, Жота (Окслейд-Чемберлен, 81), Мане.

Предупреждения: Невеш, Саисс — Тиаго.