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Вулверхэмптон - Ливерпуль, getty images
16 марта 2021, 10:55
Ливерпуль в рамках поединка 28-го тура чемпионата Англии гостил у Вулверхэмптона и добился минимальной победы.
Единственный гол в матче забил португалец Диогу Жота в компенсированное к первой половине игры время.
Обзор матча:
Вулверхэмптон — Ливерпуль 0:1
Гол: Жота, 45+2
Вулверхэмптон: Патрисиу (Радди, 90+10) — Боли, Коуди, Саисс — Семеду (Гиббс-Уайт, 84), Невеш (Дендонкер, 76), Моутиньо, Хонни — Нету, Траоре — Виллиан Жозе (Силва, 69).
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон — Тиаго (Кейта, 66), Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 66) — Салах, Жота (Окслейд-Чемберлен, 81), Мане.
Предупреждения: Невеш, Саисс — Тиаго.