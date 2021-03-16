"Горожане" отметили юбилей в поединке против Боруссии М.
Манчестер Сити, Getty Images
16 марта 2021, 23:23
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии М Манчестер Сити забил 100-й мяч в сезоне — сообщает ОРТА.
"Горожанам" удается забивать 100 и более мячей вот уже восьмой сезон подряд.
В высшем английском дивизионе лишь Манчестер Юнайтед удавалось забивать столько же дольше — МЮ забивал 100 и более мячей девять сезонов кряду, с 2004/05 по 2012/13.
Следить за ходом поединка Манчестер Сити — Боруссия М вы можете следить по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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