Англия

Испанский специалист высказался о своих подопечных.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сравнил команды, в которых занимал пост главного тренера.

– Какое место эта версия Манчестер Сити занимает в списке ваших команд?

– В данный момент, это моя худшая команда, так как другие клубы брали трофеи. В этом году мы не выиграли ничего.

Мы ждем результатов, титулов. По этой причине предыдущая версия Манчестер Сити пока побеждает. Сегодняшней команде еще предстоит доказать свой уровень, – цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам февраля.

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