Голкипер Эвертона получил повреждение и пропустит несколько недель.
Джордан Пикфорд, Getty Images
16 марта 2021, 23:32
Вратарь Эвертона Джордан Пикфорд не сможет помочь Эвертону и сборной Англии в ближайших матчах из-за травмы, сообщает пресс-служба "ирисок".
У 27-летнего англичанина повреждение брюшной мышцы после минувшего матча АПЛ против Бернли, из-за чего он выбыл до конца марта.
Таким образом, Пикфорд не сможет сыграть в мартовских матчах отборочного цикла ЧМ-2022 против Сан-Марино (25 марта), Албании (28 марта) и Польши (31 марта).
В нынешнем сезоне Пикфорд провел 25 матчей, в которых пропустил 32 мяча, проведя шесть сухих встреч.
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