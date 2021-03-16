Англия

Голкипер Эвертона получил повреждение и пропустит несколько недель.

Вратарь Эвертона Джордан Пикфорд не сможет помочь Эвертону и сборной Англии в ближайших матчах из-за травмы, сообщает пресс-служба "ирисок".

У 27-летнего англичанина повреждение брюшной мышцы после минувшего матча АПЛ против Бернли, из-за чего он выбыл до конца марта.

Таким образом, Пикфорд не сможет сыграть в мартовских матчах отборочного цикла ЧМ-2022 против Сан-Марино (25 марта), Албании (28 марта) и Польши (31 марта).

В нынешнем сезоне Пикфорд провел 25 матчей, в которых пропустил 32 мяча, проведя шесть сухих встреч.

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