Англия

Абдулайе Дукуре получил серьезное повреждение.

Полузащитник Эвертона Абдулайе Дукуре не сможет помочь своей команде в ближайшие 10 недель из-за перелома ноги. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти надеется, что 28-летний француз сможет вернуться на поле до конца нынешнего сезона. Футболист получил повреждение в матче АПЛ против Вест Бромвича (1:0).

В текущей кампании Дукуре провел 25 поединков, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.

После 27 игр Эвертон находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 46 очков.

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