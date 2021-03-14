Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 28-го тура английской Премьер-лиги Эвертон на своем поле минимально уступил Бернли со счетом 1:2.

Победу подопечным Шона Дайча принесли забитые мячи в исполнении Вуда и Макнила, которые смогли расписаться в воротах "ирисок" до середины первого тайма. Единственный мяч в составе хозяев забил Калверт-Льюин.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Эвертон — Бернли 1:2

Голы: Калверт-Льюин, 32 — Вуд, 13, Макнил, 24

Эвертон: Пикфорд (Виржиния, 43), Холгейт (Коулмэн, 73), Годфри, Кин, Динь, Андре Гомеш, Аллан, Ивоби, Дэвис (Кинг, 66), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Бернли: Поуп, Ми, Лоутон, Питерс, Тарковски, Браунхилл, Гудмундссон (Брэйди, 66), Вествуд, Макнил, Вуд, Выдра (Родригес, 78).

Предупреждения: Вествуд, Лоутон, Тарковски, Поуп.