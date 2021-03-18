Англия

Стала известна стоимость самых дорогих футболистов чемпионата Англии.

Специализированный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов английской Премьер-лиги.

По итогам изменений, данный топ возглавляет центральный нападающий Тоттенхэма Харри Кейн, который оценивается в 120 миллионов евро.

Вингер Ливерпуля Мохаммед Салах расположился на второй строчке с оценочной стоимостью в 110 миллионов евро, а тройку самых дорогих футболистов АПЛ замкнул еще один игрок мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд с ценой 100 миллионов евро.

Стоит отметить, что в 100 миллионов евро портал также оценил полузащитника Манчестер Сити Кевина Де Брюйне, вингера Садио Мане из Ливерпуля и вингера Рахима Стерлинга, который также защищает цвета Манчестер Сити.

Представляем вашему вниманию список самых дорогих футболистов чемпионата Англии по версии Transfermarkt:

Напомним, что по обновленным данным стоимость левого защитника Манчестер Сити Александра Зинченко осталась неизменной (20 млн евро), а нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко стал дешевле на 2,5 миллиона евро. Нынешняя стоимость игрока "молотобойцев" — 5 миллионов евро.