Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка АПЛ.

В поединке 29-го тура английской Премьер-лиги Лидс в гостях одержал минимальную победу над Фулхэмом со счетом 2:1.

Гости открыли счет в матче в середине первого тайма усилиями Бэмфорда, но спустя девять минут цифры на табло вновь стали равными после результативного выстрела Андерсена. Победу подопечным Марсело Бьелсы принес забитый мяч в исполнении Рафиньи.

Обзор матча:

Фулхэм — Лидс 1:2

Голы: Андерсен, 38 — Бэмфорд, 29, Рафинья, 58

Фулхэм: Ареоля — Аина (Тете), Андерсен, Адарабиойо, Робинсон — Замбо, Рид (Лофтус-Чик), Лемина — Кавалейру, Маджа (Матрович), Лукман

Лидс: Месье — Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Алиоски — Филипс, Рафинья, Даллас, Робертс (Рох), Харрисон — Бэмфорд (Клих)

Предупреждения: Лемина, Лофтус-Чик — Бэмфорд, Калвин