Англия

Форвард Лидса — один из двух самых опасных "выездных" футболистов Премьер-лиги.

В матче 29-го тура чемпионата Англии против Фулхэма в Лондоне лучший бомбардир Лидса Патрик Бэмфорд в очередной раз пополнил свой реестр результативных действий, что позволило ему выйти на лидирующую позицию в АПЛ — сообщает ОРТА.

Патрик открыл счет в матче, а затем ассистировал Рафинье, забившему победный мяч. Теперь у него на счету 13 результативных действий в выездных матчах — 9 голов и 4 результативные передачи.

Ровно столько же у игрока Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша — эти два футболиста чаще других в нынешнем сезоне АПЛ отмечались результативными действиями на выезде.

Стоит отметить, что в общем реестре бомбардиров и ассистентов (дома и на выезде) Бэмфорд уступает Фернандешу: 13 против 16 и 5 против 10 соответственно.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.