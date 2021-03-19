Англия

Подошел к концу поединок АПЛ.

Фулхэм принимал Лидс в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

Гости забили первыми уже на 8-й минуте встречи, однако гол Люка Эйлинга не был засчитан по причине офсайда. Тем не менее, подопечные Марселло Бьелсы сумели открыть счет в матче: Патрик Бэмфорд поразил ворота соперника на 29-й минуте.

Хозяева сумели отыграться спустя 9 минут усилиями Йоакима Андерсена, однако на 58-й минуте вновь вывел Лидс вперед Рафинья, успешно пробив в правый угол ворот.

По итогу встречи Лидс поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы с 39-ю очками, в то время как Фулхэм продолжил свое пребывание в зоне вылета (18-е место, 26 баллов в активе).

Фулхэм — Лидс 1:2

Голы: Андерсен, 38 — Бэмфорд, 29, Рафинья, 58

Фулхэм: Ареоля — Аина (Тете), Андерсен, Адарабиойо, Робинсон — Замбо, Рид (Лофтус-Чик), Лемина — Кавалейру, Маджа (Матрович), Лукман

Лидс: Месье — Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Алиоски — Филипс, Рафинья, Даллас, Робертс (Рох), Харрисон — Бэмфорд (Клих)

Предупреждения: Лемина, Лофтус-Чик — Бэмфорд, Калвин