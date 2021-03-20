Англия

Победу команде Ральфа Хазенхюттля принес дубль Редмонда и гол Дженепо.

В первом четвертьфинальном матче Кубка Англии Саутгемптон в гостях уверенно обыграл Борнмут и прошел в полуфинал турнира. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу "святых".

Счет в матче был открыт на 37-й минуте, когда результативным ударом отметился Мусса Дженепо, а спустя девять минут его усилия поддержал Натан Редмонд, удвоивший преимущество гостей. Окончательную точку в матче поставил все тот же Редмонд, который оформил дубль в середине второго тайма.

Напомним, сегодня вечером, 20 марта, пройдет еще один четвертьфинал, в котором путевку в следующую стадию турнира разыграют Эвертон и Манчестер Сити.

Борнмут — Саутгемптон 0:3

Голы: Дженепо, 37, Редмонд, 45+1, 59

Борнмут: Бегович — Рико (Мифам, 67), Кук, Картер-Викерс, Стейси — Пирсон (Сарридж, 56), Уилшер — Данджума, Биллинг (Килкенни, 77), Рикельме (Энтони, 56) — Соланке

Саутгемптон: Форстер — Бертранд, Беднарек (Стивенс, 77), Вестергор (Салису, 77), Уокер-Питерс (Рэмси, 89) — Дженепо (Телла, 85), Диалло, Уорд-Праус, Армстронг — Редмонд, Адамс (Н'Лундулу, 90)

Предупреждения: Уилшер, Сарридж — Беднарек, Вестергор