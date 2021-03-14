Англия

В 28-м туре АПЛ встречались две команды, для которых еще ничего не решено с точки зрения вылета в Чемпионшип.

В поединке 28-го тура английской Премьер-лиги Брайтон в гостях одержал минимальную победу над Саутгемптоном со счетом 2:1.

Подопечные Грэма Поттера вышли вперед уже на 16-й минуте встречи, когда голом отметился Льюис Данк, но спустя 11 минут счет вновь стал равным благодаря голу в исполнении Че Адамса.

Победу Брайтону и важнейшие три очка в битве за выживание в АПЛ принес забитый мяч Леандро Тоссарда, который точно пробил на 56-й минуте матча.

Таким образом, Брайтон добыл первую победу с начала февраля и набрав 29 очков поднялся на 16-е место в турнирной таблице АПЛ, а у Саутгемптона 33 балла и 14-я строчка.

Саутгемптон — Брайтон 1:2

Голы: Адамс, 27 — Данк, 16, Троссард, 56

Саутгемптон: Форстер — Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс — Минамино (Редмонд, 65), Уорд-Праус, Диалло, Армстронг (Н'Лундулу, 87) — Адамс, Телла (Дженепо, 68)

Брайтон: Санчес — Берн (Зекири, 46), Данк, Уайт, Велтман — Троссард (Модер, 86), Гросс, Биссума, Лаллана — Мопе, Уэлбек (Преппер, 77)