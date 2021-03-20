Англия

Футболист сборной Украины провел полный поединок за "горожан" в Кубке Англии.

В четвертьфинальном матче Кубка Англии Манчестер Сити смог дожать Эвертон (2:0) и выйти в полуфинал турнира.

В этом матче в стартовом составе "горожан" на поле вышел украинский футболист Александр Зинченко, который стал лучшим игроком матча по версии SofaScore. Портал оценил украинца в 7,7 баллов.

За весь поединок Зинченко сделал 57 передач (89% точных), выиграл два единоборства, дважды вынес мяч, нанес два удара по воротам соперника и заблокировал один удар по своим владениям.

Также в одном из эпизодов матча, украинец спас ворота Манчестер Сити после удара головой с подачи с углового.

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