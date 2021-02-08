"Горожане" ищут усиление для атакующей линии.
Данни Ингз, getty images
08 февраля 2021, 18:28
Манчестер Сити собирается подписать нападающего Саутгемптона Данни Ингза, сообщает авторитетное издание The Athletic.
Английский нападающий стал интересен "горожанам" ввиду надвигающегося ухода Серхио Агуэро и нестабильной формы Габриэля Жезуса.
В текущем сезоне Ингз провел на поле девятнадцать матчей, забил семь голов и сделал три результативных передачи.
Напомним, что Саутгемптон собирается продлить соглашение Данни Ингзом.