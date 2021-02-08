Манчестер Сити собирается подписать нападающего Саутгемптона Данни Ингза, сообщает авторитетное издание The Athletic.

Английский нападающий стал интересен "горожанам" ввиду надвигающегося ухода Серхио Агуэро и нестабильной формы Габриэля Жезуса.

В текущем сезоне Ингз провел на поле девятнадцать матчей, забил семь голов и сделал три результативных передачи.

Напомним, что Саутгемптон собирается продлить соглашение Данни Ингзом.