Египтянин удостоился почетной награды.
Мохаммед Салах, getty images
23 марта 2021, 01:59
Мохаммед Салах стал лучшим игроком Ливерпуля в минувшем месяце, сообщает официальный сайт английского клуба.
Египетский футболист обошел в голосовании за почетную награду Кертиса Джонса и Трента Александер-Арнольда.
Примечательно, что Мохаммед Салах стал лучшим футболистом месяца в Ливерпуле третий раз подряд — ранее он сделал это в декабре и январе.
Напомним, что Салах может покинуть Ливерпуль из-за конфликта с Клоппом.