Англия

Египтянин удостоился почетной награды.

Мохаммед Салах стал лучшим игроком Ливерпуля в минувшем месяце, сообщает официальный сайт английского клуба.

Египетский футболист обошел в голосовании за почетную награду Кертиса Джонса и Трента Александер-Арнольда.

Примечательно, что Мохаммед Салах стал лучшим футболистом месяца в Ливерпуле третий раз подряд — ранее он сделал это в декабре и январе.

Напомним, что Салах может покинуть Ливерпуль из-за конфликта с Клоппом.