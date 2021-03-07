Англия

Отношения между сторонами еще больше усугубились после замены в матче с Челси.

Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах может покинуть мерсисайдский клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По информации источника, причиной возможного ухода 28-летнего египтянина могут стать испортившиеся отношения между футболистом и главным тренером Ливерпуля Юргеном Клоппом.

Также отмечается, что конфликт еще больше усугубила замена Салаха в матче с Челси на 61-й минуте, чем был сильно недоволен футболист и его агент, опубликовавший пустой пост в твиттере с точкой.

Действующий контракт Салаха с "красными" рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Мохаммед провел 37 поединков во всех турнирах, забив 24 гола и отдав 4 ассиста.

В настоящее время проходит поединок АПЛ между Ливерпулем и Фулхэмом. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.