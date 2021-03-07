Отношения между сторонами еще больше усугубились после замены в матче с Челси.
Мохаммед Салах, Getty Images
07 марта 2021, 16:29
Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах может покинуть мерсисайдский клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.
По информации источника, причиной возможного ухода 28-летнего египтянина могут стать испортившиеся отношения между футболистом и главным тренером Ливерпуля Юргеном Клоппом.
Также отмечается, что конфликт еще больше усугубила замена Салаха в матче с Челси на 61-й минуте, чем был сильно недоволен футболист и его агент, опубликовавший пустой пост в твиттере с точкой.
Действующий контракт Салаха с "красными" рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Мохаммед провел 37 поединков во всех турнирах, забив 24 гола и отдав 4 ассиста.
В настоящее время проходит поединок АПЛ между Ливерпулем и Фулхэмом. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.