В стане "красных дьяволов" Батт занимал пост главы отдела развития первой команды.
Ники Батт, Getty Images
24 марта 2021, 21:01
Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил об уходе бывшего полузащитника Ники Батта из структуры команды.
Ранее Батт на протяжении девяти лет работал в структуре "красных дьяволов", занимая различные должности. Его последнее место работы — это пост главы отдела развития основной команды.
Во времена своей игровой карьеры Батт провел 387 поединков в футболке Манчестер Юнайтед.
"Я сам прошел через академию клуба, после чего мне удалось сыграть почти 400 матчей за Манчестер Юнайтед, и для меня было абсолютной привилегией вернуться и поработать с новым поколением талантов, совершающих то же самое путешествие.
Я горжусь той ролью, которую каждый член команды играет в предоставлении нашим молодым футболистам наилучших шансов реализовать свой потенциал, и результаты очевидны в увеличении числа отечественных игроков, попадающих в первую команду.
Я еще по своей карьере футболиста знаю, как сложно покинуть Манчестер Юнайтед, но сейчас я чувствую, что это подходящий момент для новой профессиональной задачи, и я с нетерпением жду возможности изучить возможности, которые будут основываться на большом опыте, который я получил здесь в последние девять лет", — сказал Батт в интервью клубной пресс-службе.
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