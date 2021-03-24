Англия

В стане "красных дьяволов" Батт занимал пост главы отдела развития первой команды.

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил об уходе бывшего полузащитника Ники Батта из структуры команды.

Ранее Батт на протяжении девяти лет работал в структуре "красных дьяволов", занимая различные должности. Его последнее место работы — это пост главы отдела развития основной команды.

Во времена своей игровой карьеры Батт провел 387 поединков в футболке Манчестер Юнайтед.

"Я сам прошел через академию клуба, после чего мне удалось сыграть почти 400 матчей за Манчестер Юнайтед, и для меня было абсолютной привилегией вернуться и поработать с новым поколением талантов, совершающих то же самое путешествие.

Я горжусь той ролью, которую каждый член команды играет в предоставлении нашим молодым футболистам наилучших шансов реализовать свой потенциал, и результаты очевидны в увеличении числа отечественных игроков, попадающих в первую команду.

Я еще по своей карьере футболиста знаю, как сложно покинуть Манчестер Юнайтед, но сейчас я чувствую, что это подходящий момент для новой профессиональной задачи, и я с нетерпением жду возможности изучить возможности, которые будут основываться на большом опыте, который я получил здесь в последние девять лет", — сказал Батт в интервью клубной пресс-службе.

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