Англия

Нидерландский полузащитник может перебраться в Бундеслигу.

Манчестер Юнайтед готовится к серии переговоров с Боруссией Д относительно переходов сразу нескольких футболистов.

Как сообщает издание 90min, "красные дьяволы" готовы задействовать Донни ван де Беека в качестве части сделки.

В текущем сезоне на счету ван де Беека всего 27 игр за Манчестер Юнайтед, в которых он сумел отметиться одним забитым голом и результативной передачей.

Ранее сообщалось, что на нидерландского полузащитника претендует туринский Ювентус.

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