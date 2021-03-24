Англия

"Красные дьяволы" не собираются давать шанс Хендерсону.

Манчестер Юнайтед собирается заменить Давида Де Хеа Уго Льорисом в ближайшее трансферное окно, сообщает L`Equipe.

"Красных дьяволов" привлекает то, что французский голкипер долгое время выступает в чемпионате Англии и обладает необходимым опытом.

Контракт Уго Льориса с Тоттенхэмом подходит к концу летом 2022-го года. Transfermarkt оценивает голкипера в 9 миллионов евро.

34-летний вратарь выступает за "шпор" с 2021 года — тогда он перебрался в Лондон из Лиона.

Напомним, что ранее Хендерсон обошел Де Хеа по "сухим" матчам за Манчестер Юнайтед в сезоне.