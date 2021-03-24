Английский Вулверхэмптон готов пригласить Дженарро Гаттузо на пост главного тренера. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, специалист покинет итальянский Наполи уже грядущим летом из-за ссоры с президентом клуба.

43-летний специалист уже поучил предложение от боссов "волков" и пока раздумывает над переездом в Англию.

Также сообщается, что у Гаттузо есть варианты и в Италии. В частности Лацио хотел бы видеть его у руля команды.

Контракт Дженарро с неаполитанцами действует до июня 2021 года.

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