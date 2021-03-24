Англия

Специалисту поступило предложение из Англии.

Английский Вулверхэмптон готов пригласить Дженарро Гаттузо на пост главного тренера. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, специалист покинет итальянский Наполи уже грядущим летом из-за ссоры с президентом клуба.

43-летний специалист уже поучил предложение от боссов "волков" и пока раздумывает над переездом в Англию.

Также сообщается, что у Гаттузо есть варианты и в Италии. В частности Лацио хотел бы видеть его у руля команды.

Контракт Дженарро с неаполитанцами действует до июня 2021 года.

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