Специалисту поступило предложение из Англии.
Дженарро Гаттузо. getty images
24 марта 2021, 21:52
Английский Вулверхэмптон готов пригласить Дженарро Гаттузо на пост главного тренера. Об этом сообщает La Repubblica.
По информации источника, специалист покинет итальянский Наполи уже грядущим летом из-за ссоры с президентом клуба.
43-летний специалист уже поучил предложение от боссов "волков" и пока раздумывает над переездом в Англию.
Также сообщается, что у Гаттузо есть варианты и в Италии. В частности Лацио хотел бы видеть его у руля команды.
Контракт Дженарро с неаполитанцами действует до июня 2021 года.
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