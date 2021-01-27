Италия

Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что Дженнаро Гаттузо продолжит работу.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис и исполнительный директор клуба Андреа Кьявелли встретились с командой и персоналом и официально объявили, что Дженнаро Гаттузо и его тренерский штаб продолжат работу — сообщил официальный сайт Наполи.

В связи с последними не очень удачным результатами команды, Де Лаурентис рассматривал варианты замены тренера. Сообщалось, что удалось договориться с Рафаэлем Бенитесом, и что в четверг после матча 1/4 финала Кубка Италии против Специи Гаттузо прекратит сотрудничество с "партенопеями".

Помимо Рафаэля Бенитеса в качестве кандидатов на работу в Наполи рассматривались Массимилиано Аллегри и Вальтер Маццари.

Матч Наполи — Специя запланирован на четверг, 28 января. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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