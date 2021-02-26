Наставник неаполитанского клуба проводит неудачную неделю.
Дженнаро Гаттузо, getty images
26 февраля 2021, 22:54
Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо оштрафован за богохульство, об этом сообщает Goal Italia.
В матче между Кротоне и Наполи из уст итальянца звучали богохульные высказывания.
По информации источника, сегодня 43-летний специалист был оштрафован за это на 3 тысячи евро.
Данная сумма была указана в официальном пресс-релизе итальянской федерации футбола после длительного расследования. У наставника Наполи будет 30 дней на выплату штрафа.
Напомним, что команда Гаттузо вылетела из плей-офф Лиги Европы от Гранады на стадии 1/16 финала.
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