Италия

Наставник неаполитанского клуба проводит неудачную неделю.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо оштрафован за богохульство, об этом сообщает Goal Italia.

В матче между Кротоне и Наполи из уст итальянца звучали богохульные высказывания.

По информации источника, сегодня 43-летний специалист был оштрафован за это на 3 тысячи евро.

Данная сумма была указана в официальном пресс-релизе итальянской федерации футбола после длительного расследования. У наставника Наполи будет 30 дней на выплату штрафа.

Напомним, что команда Гаттузо вылетела из плей-офф Лиги Европы от Гранады на стадии 1/16 финала.

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