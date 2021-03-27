Англия

Защитник выдвинул английскому клубу условия.

Защитник Эрик Байи выдвинул Манчестер Юнайтед условия перед началом переговоров о новом контракте.

Ивуарийский защитник потребовал у клуба гарантий игрового времени, сообщает ESPN. Контракт футболиста с Манчестер Юнайтед действителен до лета 2022-го года.

Не так давно Байи провел 100-ый матч за "красных дьяволов". За период выступлений за манкунианцев ивуариец отметился голом, результативной передачей и двумя красными карточками.

Напомним, ранее агент Байи заявил, что если Эрик не будет получать игровое время, то придется оценить пребывание в клубе.