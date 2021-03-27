Англия

Французский нападающий может сменить клубную прописку.

Александер Ляказетт вошел в список интересов сразу нескольких ведущих команд топовых европейских чемпионатов.

Как сообщает ESPN, французский нападающий нужен Севилье, Арсеналу и Атлетико Мадрид.

В текущем сезоне на счету Ляказетта одиннадцать голов и три ассиста в тридцати матчах за Арсенал во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что нападающий Селтика Одсонн Эдуар может продолжить карьеру лондонском Арсенале.