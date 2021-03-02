Англия

Француз может вскоре сменить клубную прописку.

Александер Ляказетт может покинуть Арсенал в конце сезона.

По информации Football London, "канониры" готовы рассмотреть достойные предложения по французскому форварду.

Главным претендентом на подписание Ляказетта считается Монако.

Соглашение Ляказетта с Арсеналом действует до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает француза в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Ляказетта 11 голов и 3 ассиста в 30 матчах за Арсенал во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что нападающий Селтика Одсонн Эдуар может продолжить карьеру лондонском Арсенале.

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