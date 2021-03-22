Англия

Форвард "канониров" высказался о поединке английского чемпионата.

Нападающий Арсенала Александр Ляказетт прокомментировал ничейный результат матча 29-го тура английской Премьер-лиги с Вест Хэмом.

"Молотобойцы" вели в счете 3:0 к 37 минуте, однако Арсенал не без помощи соперника сумел отыграться.

"У меня смешанные чувства, но я горжусь нашим камбэком. В первом тайме мы действовали не по плану тренера. Мы ощущали давление, знали, что это важный матч.

Нам нужно много работать, чтобы быть готовыми к концовке сезона. Такие игры даются нелегко, нам нужно трудиться. Но после плохого первого тайма мы знали, что забьём и отыграемся", — цитирует француза Sky Sports.

Ранее главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о непростом поединке с Вест Хэмом.

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