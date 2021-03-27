Англия

Аргентинский форвард не может найти своего места в построении Пирло.

Норвежский полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор настолько хорошо сумел зарекомендовать себя после перехода в состав "канониров" на правах аренды зимой 2021 года, что английский клуб уже всерьез раздумывает над тем, как бы получить данного футболиста на постоянной основе.

При этом, команда Микеля Артеты не сфокусирована исключительно на игроки действующего чемпиона Испании, и вполне может рассмотреть другие варианты.

Одним из таковых, испанский ресурс Sport.es называет нападающего туринского Ювентуса Пауло Дибалы, который в текущем сезоне не получает практики в составе "зебр".

На счету Дибалы зафиксировано участие всего в 16-и поединках "бьянконери", в которых ему удалось отличиться тремя забитыми мяча. На данный момент, аргентинец восстанавливается от травмы медиальной коллатеральной связки.

Несмотря на это, вице-президент действующего чемпиона Италии Павел Недвед в одном из своих недавних интервью высказал уверенность в том, что в скором времени туринский клуб решит вопрос о судьбе игрока в клубе: "У него контракт еще на один год, и мне больше нечего добавить к тому, что уже сказали Паратичи и президент Аньелли. Но очевидно, что в Ювентусе мы оцениваем каждую рыночную возможность.

В то же самое время, Эдегор в составе Арсенала уже успел отличиться забитым мячом, и провел на поле уже 12 поединков.